الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"
فنّ
2023-06-19 | 05:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"
ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"
خيّم الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب وفاة الشيف رمزي إثر نوبة قلبيّة مُفاجئة.
بدورها، ودّعت الممثلة اللبنانيّة ليليان نمري الشيف رمزي بطريقة مؤثرة، فكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "هلق عرفت يا شيف رمزي انك فلّيت. ولأوّل مرةّ بتخونني الحروف شو بدي احكي وأوصفك، تمنّيت وقلت يا ريت اليوم انقطع الانترنت وما قريت الخبر".
وتابعت ليليان نمري: "كلّ كلام المحبّة ما بيوفوك يا طيّب يا كريم يا محِب يا صاحب الضحكة النابعة من القلب. ما بنسى كيف زرت عليا وقت كانت مريضة، ونظراتك المليانة حنيّة عا قد ما بتحب أهلك، ووقت اتصلت فيي وقلتلي اطلعي انتي و"نحيفة" عالكفاءات ناطرينيك وعرضت مسرحيتي وكان نهار مليان بالخير، بالغدا اللي كنت عاملو للموظفين وعائلات ذوي الهمم، وسؤالك الدايم عنّي ومرورك ع صفحاتي بضحتك اللي ما بتشبه حدا".
وختمت نمري قائلةً: "صوتي مخنوق ومصدومة تذكرّت لمن حكيتك وقلتلك بتقبل كون تلميذتك واتعلّم كم طبخة ايطالي وضحكت من قلبك قلتلي اطلعي وبعطيكي شهادة زعيمة الاكل الايطالي، وشو بدي قول قصص مهضومة عنك بخاطرك يا صديقي يا مهضوم. الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك. ضيعانك يا شيف تموت ويبقوا الاشرار بهالدني. يا تقي ومؤمن ما فينا نقول إلا حكمتك يا رب ولتكن مشيئتك. الى اللقاء يا رمزي وعلى رجاء القيامة نصبر".
آخر الأخبار
فنّ
ليليان نمري
الشيف رمزي
التالي
ابنة ظافر العابدين تأسر القلوب بصوتها... شاهدوا كيف غنّت باللغة الإنكليزيّة (فيديو)
وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:09
فيفي عبده تتعرّض لموقف حرج في الفندق: "اسكوزمي ما يوقع إلا الشاطر" (فيديو)
فنّ
07:09
فيفي عبده تتعرّض لموقف حرج في الفندق: "اسكوزمي ما يوقع إلا الشاطر" (فيديو)
0
فنّ
06:33
نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات... كافيار فاخر في غرفتها الباريسيّة
فنّ
06:33
نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات... كافيار فاخر في غرفتها الباريسيّة
0
فنّ
06:30
ميريام فارس تخفي وجه زوجها مجدداً... والجمهور يتساءل عن السبب
فنّ
06:30
ميريام فارس تخفي وجه زوجها مجدداً... والجمهور يتساءل عن السبب
0
فنّ
06:08
ابنة ظافر العابدين تأسر القلوب بصوتها... شاهدوا كيف غنّت باللغة الإنكليزيّة (فيديو)
فنّ
06:08
ابنة ظافر العابدين تأسر القلوب بصوتها... شاهدوا كيف غنّت باللغة الإنكليزيّة (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:04
"سيدة الجبل "و"المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني": لا خلاص لفريق دون آخر والحلّ للجميع وبالجميع
أخبار لبنان
08:04
"سيدة الجبل "و"المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني": لا خلاص لفريق دون آخر والحلّ للجميع وبالجميع
0
صحف اليوم
00:06
لودريان في لبنان الأربعاء.. ماذا ستتولى زيارته؟ (اللواء)
صحف اليوم
00:06
لودريان في لبنان الأربعاء.. ماذا ستتولى زيارته؟ (اللواء)
0
أخبار لبنان
2023-05-22
سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان: حزب الله ربط من خلال المناورة بين سلاحه وبين رئاسة الجمهورية
أخبار لبنان
2023-05-22
سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان: حزب الله ربط من خلال المناورة بين سلاحه وبين رئاسة الجمهورية
0
اقتصاد
2022-12-06
لجنة المال استمعت للوزير خليل: اتفقنا على تجميد القرارين المتعلقين بضريبة الدخل على رواتب الموظفين لحين اعادة النظر بهما
اقتصاد
2022-12-06
لجنة المال استمعت للوزير خليل: اتفقنا على تجميد القرارين المتعلقين بضريبة الدخل على رواتب الموظفين لحين اعادة النظر بهما
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
ملحم خلف: الجلسة اليوم هي محاولة لتخدير الناس
أخبار لبنان
07:59
ملحم خلف: الجلسة اليوم هي محاولة لتخدير الناس
0
أخبار لبنان
07:57
انطلاق امتحانات الشهادة الرسمية المهنية في 58 مركزا في كلّ لبنان
أخبار لبنان
07:57
انطلاق امتحانات الشهادة الرسمية المهنية في 58 مركزا في كلّ لبنان
0
أخبار لبنان
07:54
الرواتب الى الموظفين قبل العيد.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:54
الرواتب الى الموظفين قبل العيد.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
16:17
طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية
أخبار لبنان
16:17
طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
2
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
3
آخر الأخبار
16:03
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
آخر الأخبار
16:03
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
4
خبر عاجل
02:27
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
خبر عاجل
02:27
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
5
آخر الأخبار
14:58
طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك
آخر الأخبار
14:58
طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك
6
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
7
خبر عاجل
04:40
مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية
خبر عاجل
04:40
مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية
8
منوعات
14:10
"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!
منوعات
14:10
"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More