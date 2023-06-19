ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"

ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"

خيّم الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب وفاة الشيف رمزي إثر نوبة قلبيّة مُفاجئة.

بدورها، ودّعت الممثلة اللبنانيّة ليليان نمري الشيف رمزي بطريقة مؤثرة، فكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "هلق عرفت يا شيف رمزي انك فلّيت. ولأوّل مرةّ بتخونني الحروف شو بدي احكي وأوصفك، تمنّيت وقلت يا ريت اليوم انقطع الانترنت وما قريت الخبر".

وتابعت ليليان نمري: "كلّ كلام المحبّة ما بيوفوك يا طيّب يا كريم يا محِب يا صاحب الضحكة النابعة من القلب. ما بنسى كيف زرت عليا وقت كانت مريضة، ونظراتك المليانة حنيّة عا قد ما بتحب أهلك، ووقت اتصلت فيي وقلتلي اطلعي انتي و"نحيفة" عالكفاءات ناطرينيك وعرضت مسرحيتي وكان نهار مليان بالخير، بالغدا اللي كنت عاملو للموظفين وعائلات ذوي الهمم، وسؤالك الدايم عنّي ومرورك ع صفحاتي بضحتك اللي ما بتشبه حدا".

وختمت نمري قائلةً: "صوتي مخنوق ومصدومة تذكرّت لمن حكيتك وقلتلك بتقبل كون تلميذتك واتعلّم كم طبخة ايطالي وضحكت من قلبك قلتلي اطلعي وبعطيكي شهادة زعيمة الاكل الايطالي، وشو بدي قول قصص مهضومة عنك بخاطرك يا صديقي يا مهضوم. الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك. ضيعانك يا شيف تموت ويبقوا الاشرار بهالدني. يا تقي ومؤمن ما فينا نقول إلا حكمتك يا رب ولتكن مشيئتك. الى اللقاء يا رمزي وعلى رجاء القيامة نصبر".