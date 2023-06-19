ميريام فارس تخفي وجه زوجها مجدداً... والجمهور يتساءل عن السبب

ميريام فارس تخفي وجه زوجها مجدداً... والجمهور يتساءل عن السبب

رغم مرور سنوات على دخولها القفص الذهبي، تحرص النجمة اللبنانيّة ميريام فارس على إخفاء وجه زوجها رجل الأعمال داني متري.

وفي أحدث "ستوري" عبر خاصيّة القصص القصيرة على إنستغرام، أخفت ميريام فارس وجه زوجها مجدداً في لقطاتٍ ظهر فيها الأب مع ابنه الصغير دايف.

وسرعان ما أثار هذا الموضوع جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل ناشطون عن سبب عدم ظهور داني متري العلني.