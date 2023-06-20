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راغب علامة يلفت الأنظار بملابسه الزهريّة.. شاهدوا جديده "في كتير حلوين" (فيديو)

فنّ
2023-06-20 | 04:43
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راغب علامة يلفت الأنظار بملابسه الزهريّة.. شاهدوا جديده &quot;في كتير حلوين&quot; (فيديو)
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راغب علامة يلفت الأنظار بملابسه الزهريّة.. شاهدوا جديده "في كتير حلوين" (فيديو)

راغب علامة يلفت الأنظار بملابسه الزهريّة.. شاهدوا جديده "في كتير حلوين" (فيديو)

طرح السوبر ستار راغب علامة أغنيته الجديدة بعنوان "في كتير حلوين" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات عصام شعبان وألحان عبده سليم وتوزيع حمدي مهيري.
 
ولفت الفنان اللبناني راغب علامة الأنظار بجرأته بعد اختياره ملابس زهريّة اللون في الفيديو كليب، وهي إطلالة مشابهة لإطلالة سابقة كان قد اعتمدها ابنه لؤي وتعرّض الأخير آنذاك لانتقادات واسعة.
 
ويحظى العمل الجديد على استحسان الجمهور، فتصدّر راغب علامة الترند على تويتر بوسمين، الأوّل هو هاشتاغ اسمه أمّا الثاني فيحمل اسم الأغنية.
 
 

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