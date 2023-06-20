نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان

نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان

أثناء حلولها ضيفةً على برنامج "كلام نواعم"، سُئلت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان.

ورجّحت نادين نسيب نجيم أن يكون موعد دخولها القفص الذهبي في فصل الصيف المقبل، بخاصةٍ أنّها من عشاق فصل الصيف. وتابعت "أنا مشغولة الآن لذلك لن أتمكن من الزواج في القريب العاجل، وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف أكثر من الشتاء".