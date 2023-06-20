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مسلسل "لعبة الحبار" يستعدّ للموسم الثاني... ونتفليكس تكشف عن تفاصيل جديدة!
فنّ
2023-06-20 | 06:42
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مسلسل "لعبة الحبار" يستعدّ للموسم الثاني... ونتفليكس تكشف عن تفاصيل جديدة!
مسلسل "لعبة الحبار" يستعدّ للموسم الثاني... ونتفليكس تكشف عن تفاصيل جديدة!
شاركت منصة نتفليكس تفاصيل جديدة وحصرية للموسم الثاني من سلسلة الإثارة الكورية الجنوبية "Squid Game" أو "لعبة الحبّار"، كجزء من حدث Tudum Global Fan في البرازيل.
وكشف الإعلان التشويقي الجديد للموسم الثاني من "لعبة الحبّار"، الذي عُرض لأول مرة في عام 2021 وحصد 6 جوائز "برايم تايم إيمي"، عن التعاون مع عدد من الممثلين الجدد ومنهم،" يم سي وان" و"كانغ ها نيول" و"بارك سونغ هون" و"يانغ دونغ جيون".
أمّا بالنسبة إلى عضو الفريق المتميز "أوه يونغ سو"، الذي لعب دور المسن والمتواضع في الموسم الأول من العمل، فلم يتم تأكيد حضوره في الموسم الجديد.
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
مسلسل
لعبة الحبار
الموسم الثاني
نتفليكس
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