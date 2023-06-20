بمناسبة يوم الموسيقى العالمي... إحياء حفل للغناء العربي في جامعة الروح القدس

بمناسبة يوم الموسيقى العالمي... إحياء حفل للغناء العربي في جامعة الروح القدس



بمناسبة يوم الموسيقى العالمي، نظمت كليّة الموسيقى والفنون والمسرحيّة في جامعة الروح القدس- الكسليك حفلة للغناء العربي بعنوان "Hear the Voices, Feel the Spirit"، أحيتها الفرقة العربيّة التابعة للكليّة، بقيادة الدكتورة غادة شبير، في حضور راعي أبرشية استراليا المارونية المطران أنطوان شربل طربيه، الأباتي نعمة الله الهاشم، عميد كليّة الموسيقى والفنون المسرحيّة الأب ميلاد طربيه، نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، وجمع من الآباء وأعضاء مجلس الجامعة وفعاليات دينية وفنية وتربوية وإعلامية وإجتماعية، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني.



وقدّمت الحفلة د. باتريسيا الزيلع، ثم أدّى أعضاء الفرقة من منشدين وعازفين على مدى ساعة ونصف من الوقت مجموعة من الأغاني العربية الراقية والأصيلة تنوّعت ألوانها الطربية بين الموشحات والقصائد لعمالقة الكتّاب والملحنين اللبنانيين والعرب، فنجحوا في إطراب الحاضرين من ذوّاقة الموسيقى الذين تفاعلوا معهم تصفيقًا. كما أثبتوا عن قدرات فنية عالية من نقاء الصوت وشدّته وثباته، إلى جانب التناغم بين المنشدين وأعضاء الفرقة الموسيقية.



وكان لكل من بيرلا نعمة وأندرو أنطون وألبير عواد وشربل أيوب وغادة الهوا أداء منفرد. فيما تألفت الفرقة الموسيقية من ناجي عازار وريشار قندلفت وشربل بو أنطون على الكمان، وبسام صالح على الكنترباص وعفيف بو مرهج على العود وماريا مخول على القانون ومارون أبو سمرة وريمون قبرصي على الإيقاع.



إلى جانب الغناء اللّبناني والعربي الأصيل، تُعنى الفرقة العربيّة التابعة لكليّة الموسيقى والفنون المسرحيّة في جامعة الرّوح القدس - الكسليك، بالتّراث الموسيقيّ العربيّ التّقليديّ والفولكلوريّ، فتؤدّي الموشّحات والأدوار والقصائد والمواويل. وتتألّف الفرقة بمعظمها من طلاب الغناء العربي في الكليّة.



الجدير بالذكر أن الكليّة فتحت المجال منذ تأسيسها على يد الأب البروفسور لويس الحاج سنة ٢٠١٠، أمام أصحاب المواهب والأصوات الجميلة من خارج طلّاب الكليّة للانضمام إليها. وكانت قد أحيت الفرقة العديد من الحفلات الموسيقيّة في لبنان والبلدان العربيّة والغربيّة مثل تونس والكويت ومصر والأردن وسوريا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وكندا وغيرها. كما سجّلت أكثر من 15 أسطوانة مدمّجة من التّراث الغنائي العربي واللّبناني، أصدرتها كليّة الموسيقى، أبرزها مجموعة من 10 أسطوانات، في جزئين، معروفة تحت إسم شرقيّات "Orientalia".