ميا خليفة تستمع الى جوزيف عطية وتغنّي "لبنان رح يرجع"

ميا خليفة تستمع الى جوزيف عطية وتغنّي "لبنان رح يرجع"

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو لميا خليفة وهي تستمع الى أغنية الفنان اللبناني جوزيف عطية من داخل سيارتها.

وفي التفاصيل، أطلّت ميا خليفة على متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة على إنستغرام وهي تغنّي "لبنان رح يرجع"، فأعاد جوزيف عطية نشر الستوري على حسابه الخاص الأمر الّذي ساهم بانتشار الفيديو.