خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟

خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟

إنتشرت في الساعات الماضية معلومات مجهولة المصدر حول وفاة الفنانة القديرة سميرة توفيق، الأمر الّذي أقلق محبّيها في جميع أنحاء الوطن العربي.

وبدورها، نفت عائلة سميرة توفيق شائعة الوفاة الّتي تلاحق النجمة الشهيرة، ودوّنت إبنة شقيقتها لينا رضوان "سميرة توفيق حية ترزق... اسألونا وتأكدوا، ليه لمصلحة من؟ او أنكم تتبعون النشر دون التأكد فقط للنشر تحت بند السؤال؟ أحبوها كما هي تحبكم".