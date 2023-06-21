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بعد جدل "الشوكولا مو"... سلاف فواخرجي تدافع عن نضال الأحمدية!

فنّ
2023-06-21 | 05:45
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بعد جدل &quot;الشوكولا مو&quot;... سلاف فواخرجي تدافع عن نضال الأحمدية!
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بعد جدل "الشوكولا مو"... سلاف فواخرجي تدافع عن نضال الأحمدية!

بعد جدل "الشوكولا مو"... سلاف فواخرجي تدافع عن نضال الأحمدية!

فاجأت الممثلة السورية سلاف فواخرجي متابعيها على فيسبوك بالدفاع عن الإعلاميّة نضال الأحمدية بعدما إتهمها بعض روّاد الإنترنت بالعنصريّة بسبب حادثة "الشوكولا مو" الّتي سردتها في إطلالتها الاعلاميّة الأخيرة.
 
وكتبت سلاف فواخرجي رسالةً طويلة أبرز ما جاء فيها "السيدة الإعلاميّة والّتي لها تاريخ عريق في الصحافة والإعلام ولا يستطيع أحد إنكار ذلك أو نسفه، السيدة نضال الأحمدية والّتي تحولت قضيتها في ليلة وضحاها إلى قضية رأي عام! ربما لم يحالفها الحظ وخانها التعبير في حوارها الأخير، وربما عاطفتها تجاه بلدها ووجعها لأجله أخذها إلى منحى جارح للأسف من ناحية، وأيضاً هو لم يُفهم بالشكل الصحيح للأسف من ناحية أخرى".
 
وتابعت "السيدة نضال، انزعج الكثيرون منها لتصريحاتها عن بعض الأفراد السوريين واتخذوا الأمر كأهانة لبلد ولشعب، ولكنها ومن وجهة نظري أنها لم تفعل، هي أخطأت عندما لم تعي أنها وقعت في فخ التعميم لكنها كانت تتكلم عن أشخاص بعينهم ومواقف بعينها، هي تحب بلدها وتخاف عليها ويكفيها ماتعانيه بلدها من ومن ومن… ولا شك أنها كانت تستطيع أن تحدد وتوضح أكثر كي لايحتمل كلامها التأويل والتفسير وخصوصا في حساسية الأمر الكائنة والحالية، ولا شك أنها كانت تستطيع أن تجمّل كلامها وهي صحفية واعلامية وتمتلك اللغة والتعبير. ولكن وجعها أنساها". 
 
وأردفت سلاف قائلةً "السوري العزيز ابن بلدي الذي اضطرته ظروف الحياة وقسوة الحرب أن يترك بلده ليعيش غريباً في غير بلده وبيته، قلبي معه أينما كان وكيفما كان ومهما كان، ولكن لا بدّ أن أذكره بالمثل الشعبي القائل (ياغريب كن أديب) فلا يحق لذلك الرجل مهما كان موجوعاً أن يقول لها متعالياً أو لأصحاب الدار ما قال... اعتقد في هذه الحادثة أن الضيف السوري الموجوع هو البادئ، وأن السيدة نضال أحست بإهانة لها في عقر بيتها وبلدها ولم تتمالك ردة فعلها الاعلامية التي كانت تستطيع ان تمسك بزمام التعبير وتجعلها ديبلوماسية أكثر وانسانية أكثر فلا تحمّل ذلك الإنسان أكثر مما لاطاقة له به ولا نحاسبه على جهل أو فقر أو لجوء له أو ليس له يد به فليس منا من يضمن غده وإقبال الدنيا وإدبارها وتغير الأحوال والمصائر في رفة عين".
 

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سلاف فواخرجي

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