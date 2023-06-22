كارول سماحة تتغنّى بحبّها للحبيب بكثير من الرومنسيّة

كارول سماحة تتغنّى بحبّها للحبيب بكثير من الرومنسيّة

"حبّ كبير لكلّ حدا منكن، كانت مغامرة حبّ وإلهام وهلق صار الوقت شارككن فيها"، بهذه الكلمات أهدت الفنانة اللبنانيّة كارول سماحة الجمهور أغنيتها الجديدة "نسخة مني" من كلمات سليم عساف وألحان الفنان محسن وتوزيع إيليو كلاسي.

وبكثيرٍ من الحبّ والرومنسيّة، تغنّت كارول سماحة بحبّها للحبيب، وهو ما ترجمه الفيديو كليب الّذي حمل توقيع المخرجة المصريّة بتول عرفة، وتمّ تصويره بمنطقة المتين في لبنان.