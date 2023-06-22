هل وديع الشيخ ممنوع من الغناء في سوريا؟

هل وديع الشيخ ممنوع من الغناء في سوريا؟

تغزو مواقع التواصل الإجتماعي معلومات مجهولة المصدر تتحدّث عن منع عدد من الفنانين اللبنانيين من الغناء في سوريا ومن بينهم الفنان وديع الشيخ.

وبعد البحث عبر صفحات نقابة الفنانين السوريين تبيّن أن النقابة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، وبالتالي يندرج هذا الخبر ضمن إطار الشائعات حتى الآن.