الحجز على فيلا محمد رمضان.. فهل يمتثل للقرار القضائي؟

الحجز على فيلا محمد رمضان.. فهل يمتثل للقرار القضائي؟

يبدو أن الأزمات تلاحق النجم المصري محمد رمضان من جديد، وهذه المرّة بسبب امتناعه عن سداد الرسوم القضائيّة الصادرة ضّده والمُقّدرة بـ 9 ملايين جنيه مصري.

وأصدرت محكمة مصريّة قراراً بالحجز على الفيلا الخاصّة بالفنان محمد رمضان في أحد التجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

كما تمّ الحجز على 27 تكييفاً داخل الفيلا، إلا أن محمد رمضان قرّر إغلاق الأبواب الخاصّة بالفيلا ما دفع بالقاضي لاتخاذ قرار بالكسر.