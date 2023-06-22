هاري ستايلز يتوقف عن العرض في منتصف الأغنية... والسبب؟

هاري ستايلز يتوقف عن العرض في منتصف الأغنية... والسبب؟



أوقف الفنان هاري ستايلز، النجم السابق لـ"One Direction"، عرضه لثوانٍ في كارديف بعد أن قلق بشأن أحد المعجبين.



وفي التفاصيل، توقف هاري عن الغناء بعد أن لاحظ شيئًا ما يحدث بين الجمهور. ولم يكن الموضوع واضحًا بعد، لكن ستايلز ظهر قلقًا وأخرج سماعة أذنه ليسأل: "أنتم بخير؟ الجميع جيّد هناك؟ هل تحتاجون إلى أي شيء؟"



وبعدها، سأل هاري عن اسم السيدة الحامل التي كانت منزعجة وعندما ردّت طلب من الجمهور أن "يحيّي كليو" ثم أعطاها زجاجة الماء بلطف وقال لها: "كليو، هل أنتِ بخير؟"



وبعد وقفة إستمرت دقائق عدّة، إستأنف هاري وفرقته الحفل وسرعان ما انتعشت الأجواء مرّة جديدة.