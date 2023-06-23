بسبب بند "لا ذكر للجنس"... فرقة Steps ترفض العرض في دبي

بسبب بند "لا ذكر للجنس"... فرقة Steps ترفض العرض في دبي



قال عضو فرقة "Steps" إيان واتكينز، إن الفرقة رفضت عرضًا في دبي بسبب بند في العقد ينص على أنه لا يُسمح لها بذكر الأمور الجنسية.



وقال واتكينز إن أحدًا لم يكن يعلم أن فرقة Steps عُرض عليها العرض في الشرق الأوسط لكنه من "المهم" إثارة هذه القضية.



وفي مقابلة مع بوبي بيكارد، الرئيس التنفيذي لشركة Trans in the city، قال واتكينز إنه لم يكن لديه الشجاعة في التكلم عن الموضوع بوقته.



وقال: "لقد عُرض علينا هذا الأسبوع عرضًا، وكان ذلك في بلد يوجد فيه الكثير من الإضطهاد، حيث يتم التعامل مع مجتمع LGBTQ + بطريقة مروعة"، مضيفًا: "ذكر في العقد "لا ذكر للجنس" وهذا تناقض معنا حقًا".



وأكمل المغني حديثه قائلاً: "أنا في مرحلة من حياتي الآن حيث أخلاقي وما أسعى لتحقيقه أكثر أهمية من أي شيء آخر".