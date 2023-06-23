الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!

فنّ
2023-06-23 | 08:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!

تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!

أثار عدد من المواقع الإلكترونية جدلاً كبيراً بعد نشر أخبار عُنوِنت على الشكل التالي: "تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ 450  دينار وتذكرة الأردنيّة نداء شرارة بـ15 دينار، فمن المسؤول؟".
 
هذه الضجة، دفعت بالفنانة نداء شرارة للخروج عن صمتها. وأوضحت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، التالي: "أنا المسؤولة، وأنا اللي بطلب تكون أسعار التيكتات بحفلاتي معقولة عشان كلّ الناس تقدر تحضر ولو عليّ بخلّي كل الناس تحضر ببلاش. انا بنت الأردنيين وهم دعموني. كلّ انسان عندو هدف وأنا هدفي ليس المال هدفي افرّحهم وحفلاتي بالأردن باستثناء المهرجانات غالباً بتكون من تنظيمي لأني ما بقدر أغنّي بأي مكان فبعمل حفلات بمسارح مرتبة وبرفض ارفع سعر التيكت".
 
ورفضت نداء شرارة استخدام اسمها للإشارة إلى انّها تتعرّض للظلم، فقالت "النظرة المأخوذة عن الفنان الأردني انو مظلوم يا ريت نغيّرها. نحن برضو بس يكون عنا حفلات بأي بلد برّا، أسعار التيكتات بتكون مرتفعة وهاد مش بإيدنا لأنو بطبيعة الحال اي فنان رح يجي من برّا تكلفته عالية جداً على قائمين الحفل. أهلاً بكلّ الفنانين اللي بتنوّرنا والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان وتضلّ الأردن بخير وحبّ وفرح".
 

آخر الأخبار

فنّ

وائل كفوري

الأردن

نداء شرارة

LBCI التالي
الموت يُفجع زينة مكي
وائل كفوري ينشر فيديو لابنته للمرّة الأولى!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-06-02

وائل كفوري يعبّر عن سعادته بالزفاف الملكي الأردني: "فرحتنا جميعًا"

LBCI
فنّ
07:56

وائل كفوري ينشر فيديو لابنته للمرّة الأولى!

LBCI
فنّ
2023-06-18

وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-06-16

وائل كفوري "حالف عالحبّ"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:36

بعد توقف 3 سنوات... مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي يعود بقوة! (فيديو)

LBCI
فنّ
08:59

محامي محمد رمضان: الحجز على الفيلا كلام غير قانوني وإجراءات باطلة!

LBCI
فنّ
08:38

عناق وقبلات... ريهانا وحبيبها روكي في أجواء رومنسية بفرنسا (صور)

LBCI
فنّ
08:32

شيماء سيف برشاقة لافتة... عملية تكميم معدة أو فوتوشوب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-08

كتلة "اللقاء الديمقراطي" تعقد اجتماعا في كليمنصور في هذه الأثناء بحضور وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط

LBCI
أخبار لبنان
04:38

إجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة لاطلاق عملية شراء القمح

LBCI
أخبار دولية
14:18

مودي: الهند "مستعدة بشكل كامل" للمساعدة في جهود إحلال "السلام" في أوكرانيا

LBCI
اسرار
2023-06-21

أسرار الصحف 22-06-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:30

لودريان يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين...

LBCI
أخبار لبنان
06:46

حمية من مطار بيروت: مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلم الأولويات

LBCI
أخبار لبنان
04:20

ميقاتي من مطار بيروت: لبنان لا يمكن أن يكون لا ممرًا ولا مصدّرًا لأي ممنوعات

LBCI
أخبار لبنان
16:33

السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"

LBCI
أخبار لبنان
14:22

باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
08:05

الموت يُفجع زينة مكي

LBCI
أخبار لبنان
06:50

الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة

LBCI
أخبار دولية
15:36

خفر السواحل الأميركي: حطام الغواصة يشير إلى حدوث "انفجار داخلي كارثي"

LBCI
منوعات
04:17

"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟

LBCI
خبر كاذب
05:02

توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية

LBCI
منوعات
05:05

إبن الـ19 عاماً إنضم إلى رحلة الغواصة لإرضاء والده في عيد الأب وعمته تؤكد: أشعر وكأنني عالقة في فيلم سيء!

LBCI
أمن وقضاء
02:55

العثور على جثة فتاة سورية داخل بئر في اللويزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More