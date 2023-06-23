تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!

تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!

أثار عدد من المواقع الإلكترونية جدلاً كبيراً بعد نشر أخبار عُنوِنت على الشكل التالي: "تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ 450 دينار وتذكرة الأردنيّة نداء شرارة بـ15 دينار، فمن المسؤول؟".

هذه الضجة، دفعت بالفنانة نداء شرارة للخروج عن صمتها. وأوضحت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، التالي: "أنا المسؤولة، وأنا اللي بطلب تكون أسعار التيكتات بحفلاتي معقولة عشان كلّ الناس تقدر تحضر ولو عليّ بخلّي كل الناس تحضر ببلاش. انا بنت الأردنيين وهم دعموني. كلّ انسان عندو هدف وأنا هدفي ليس المال هدفي افرّحهم وحفلاتي بالأردن باستثناء المهرجانات غالباً بتكون من تنظيمي لأني ما بقدر أغنّي بأي مكان فبعمل حفلات بمسارح مرتبة وبرفض ارفع سعر التيكت".

ورفضت نداء شرارة استخدام اسمها للإشارة إلى انّها تتعرّض للظلم، فقالت "النظرة المأخوذة عن الفنان الأردني انو مظلوم يا ريت نغيّرها. نحن برضو بس يكون عنا حفلات بأي بلد برّا، أسعار التيكتات بتكون مرتفعة وهاد مش بإيدنا لأنو بطبيعة الحال اي فنان رح يجي من برّا تكلفته عالية جداً على قائمين الحفل. أهلاً بكلّ الفنانين اللي بتنوّرنا والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان وتضلّ الأردن بخير وحبّ وفرح".