عناق وقبلات... ريهانا وحبيبها روكي في أجواء رومنسية بفرنسا (صور)

شوهدت النجمة ريهانا وشريكها ASAP Rocky يوم الخميس أثناء قضائهما ليلةً رومانسية سوياَ في مطعم Nespo في مدينة نيس، والذي يقع في منطقة الريفيرا الفرنسية.



ورصدت الكاميرات الثنائي المشهور الّذي خرج للحصول على جولة سريعة من الصور، وذلك بعد استمتاعهما بألذّ المأكولات.



وظهر روكي، واسمه الحقيقي راكيم أثيلاستون مايرز، 34 عاما، واقفاً خلف حبيبته ريهانا مباشرةً بينما كان يلف ذراعيه حول بطنها المنتفخ ويُقدم لها قبلة على خّدها.



ولفتت ريهانا الانتباه بـ"اللوك" الّذي ظهرت به في فرنسا ويتألف من لباسٍ ضيقٍ من الجلد وشبه شفاف، بينما كانت تحمل مروحة يد من الخيزران باللون الاخضر.



ويُذكر أن ريهانا وروكي ينتظران ولادة طفلهما الثاني.



وكانت النجمة قد أكّدت حملها الثاني في وقتٍ سابق من هذا العام، عندما أظهرت بطنها خلال آدائها الرائع في حفل 2023 Super Bowl Halftime Show العالمي في ولاية أريزونا الأميركية.



وبالتالي، فأصبحت المغنية وكاتبة الأغاني تتميّز الآن بكونها أول نجمة "حامل" تتصدر عرض الشوط الأول في حفل Super Bowl الضخم.