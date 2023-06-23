محامي محمد رمضان: الحجز على الفيلا كلام غير قانوني وإجراءات باطلة!

محامي محمد رمضان: الحجز على الفيلا كلام غير قانوني وإجراءات باطلة!

لا يزال خبر صدور قرار المحكمة المصريّة بالحجز على الفيلا الخاصّة بالنجم المصري محمد رمضان يتفاعل.

وفي التفاصيل، نفى الأستاذ أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، المعلومات المُتداولة مؤكّداً أن النجم المصري يقيم في الفيلا بشكلٍ طبيعي ولم يتمّ الحجز عليها.

وصرّح محامي محمد رمضان لبرنامج "ET بالعربي" قائلاً: "ما أشيع عبر منصات التواصل الإجتماعي بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان كلام غير قانوني وإجراءات باطلة كلها".

وأردف أحمد الجندي قائلاً: "يوجد نزاع قانوني بين محمد رمضان ومحكمة جنوب الجيزة الكلية على مبلغ تقدير رسوم بقيمة 9 ملايين جنيه، فلاحظنا أن هناك خطأ في تقدير الرسوم وبفارق كبير جدًا، وبناءً عليه تم تقدير تظلم عليها".