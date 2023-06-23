بعد توقف 3 سنوات... مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي يعود بقوة! (فيديو)

أعلنت مديرة مهرجان كناوة وموسيقى العالم في مدينة الصويرة المغربية افتتاحه بصيغته الأصلية بعد توقفه ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد، "ليكرس القيم الإنسانية" التي تميزه.

وشددت منتجة المهرجان نائلة التازي في كلمتها خلال افتتاح الدورة الـ24 للمهرجان على أنه "يعود بقوة ليكرس القيم الإنسانية التي ميزته دائماً والمتمثلة في قيم التضامن والتعايش والإخاء".

ونجحت هذه التظاهرة الفنية المجانية على مرّ السنين في إبراز الفن الكناوي القديم وجعله معروفاً من خلال الربط بينه وبين أنواع موسيقية أخرى كالجاز والبلوز ومن خلال استقطاب شباب المدن.

وأدرجت االيونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية عام 2019 موسيقى كناوة الصوفية التي أدخلها إلى المغرب عبيد من أفريقيا جنوب الصحراء وحافظ عليها المتحدرون منهم.

ومن أبرز محطات برنامج هذه الدورة حفلات لعازف الغيتار الكوبي في فرقة "بوينا فيستا سوشل كلوب" الشهيرة إيليادس أوشوا، والمغني الباكستاني فايز علي فايز وعازفة الريغي البلجيكية سيلا سو.

ويشمل البرنامج أيضاً حفلات لمعلمين كناويين من بينهم عبدالسلام عليكان مع عازف الجاز الألماني تورستن دي فينكل، بحسب وكالة فرانس برس.