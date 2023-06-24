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صور جريئة جداً منسوبة لهبة نور... والأخيرة تهدّد وتتوعّد!
فنّ
2023-06-24 | 02:17
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صور جريئة جداً منسوبة لهبة نور... والأخيرة تهدّد وتتوعّد!
صور جريئة جداً منسوبة لهبة نور... والأخيرة تهدّد وتتوعّد!
أعلنت الممثلة السورية هبة نور أنّها وقعت ضحية تزييف صورها عبر شبكة الانترنت، وتوعّدت الفاعلين باللجوء الى القضاء بعد محاولتهم تشويه صورتها.
وفي التفاصيل، تفاجأت الممثلة هبة نور بانتشار صور مركّبة لها تُظهرها بملابس جريئة جداً، الأمر الّذي استدعى ردّاً منها عبر خاصيّة القصص القصيرة على إنستغرام.
ودوّنت هبة نور في ستوري عبر حسابها الرسمي: " للأسـف بعض مستخدمي السوشل ميديا فاضيين لدرجة يركّبوا صور مزيّفة بشكل وقح ومسيء ويقولوا الفنانة كذا وكذا.. شو الهدف؟ قديش فاضيين لدرجة ما عندكم شي يشغلكم ويخلّيكم تتطوّروا لا على الصعيد الأخلاقي ولا حتى على الصعيد الشخصي".
وتابعت هبة نور بالقول: "بينزعل عليكم صراحة، بس نحنا صرنا 2023 بظن الجمهور قادر يميّز بين الصور الحقيقيّة والمركّبة. وأكيد رح يتمّ محاسبة هيدي الصفحات خلال الساعات القادمة بإذن الله".
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