بعدما سخرت من قميصه الشفاف... أحمد سعد يردّ الصاع صاعين لسمية الخشاب!

بعدما سخرت من قميصه الشفاف... أحمد سعد يردّ الصاع صاعين لسمية الخشاب!

بعدما سخرت من قميصه الشفاف خلال حفله الغنائي الأخير في المملكة العربيّة السعودية، علّق الفنان المصري أحمد سعد على كلام طليقته الممثلة المصريّة سمية الخشاب.

وردّ أحمد سعد الصاع صاعين لسمية الخشاب في أحدث تصريحاته واعتبرها معجبة من جمهوره، فقال "هي من جمهوري وترقص على أغنيتي، أكيد هي بتحب تشجعني دايمًا وأكيد بتتمنالي الخير وإني أكون ناجح!".