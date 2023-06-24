بعد صراع مع الخبيث... "مغني العشاق" كلود بارزوتي رحل

بعد صراع مع الخبيث... "مغني العشاق" كلود بارزوتي رحل

رحل المغني كلود بارزوتي عن عمر يناهز 69 عامًا إثر مضاعفات نتجت عن إصابته بالسرطان.

وفي التفاصيل، توفي الملحن والمغني البلجيكي الإيطالي كلود بارزوتي، المعروف بشكل خاص بأغنيتي "Madame" و "Le rital" والذي لُقب بـ"مغني العشاق" ، في منزله في Court-Saint-Etienne في بلجيكا بعد إصابته بالسرطان وانتشاره في جسمه.

وكان بارزوتي قد تغنى كثيراً، في مقابلاتٍ له، بجمال لبنان وشعبه، وخصوصاً نسائه.