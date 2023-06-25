رندى كعدي تكشف عن رأيها برزان جمال في "المجهول"... وهل تحلّ مكان دانييلا رحمة؟ (فيديو)

في حلقة لا مثيل لها ضمن برنامج "المجهول" الّذي عُرض ليل السبت عبر شاشة الـLBCI، فجّرت الممثلة اللبنانية القديرة رندى كعدي العديد من التصاريح في حديثها مع الإعلامي رودولف هلال.

وفي إحدى الفقرات، سأل رودولف الممثلة رندى كعدي عن رأيها بالممثلة الصاعدة رزان جمال، وبخاصةٍ بعدما شاركت معها في العمل التمثيلي "الثمن"، فردّت الأخيرة: "تتكلّم عينيها عن أمور كثيرة وبالتالي فهما مليئتان بالصدق".

أما مهنياً، فكشفت الممثلة رندى كعدي أن رزان جمال لا تزال غير جاهزة لمنافسة النجمات اللبنانيات في الدراما العربية، وقالت: "لدى رزان المنطق الأوروبي كونها عاشت خارج لبنان"، مضيفةً باللبناني العاميّ "بدّها دعك لبناني بلبنان".

وهل تحلّ الممثلة رزان جمال مكان الممثلة اللبنانية الأسترالية دانييلا رحمة؟

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