غنى غندور وزوجها جو عون يحتفلان بزفافهما في حفلٍ ضخم! (صور)

احتفلت الفاشينيستا اللبنانية غنى غندور بزواجها من مصمم المجوهرات جو عون في حفلٍ ضخم أقيم في لبنان، حضرته نخبة كبيرة من الفنانين والأهل والأصدقاء.

ونشرت غنى غندور عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام صوراً لها في "اللوك النهائي" الّذي أطلّت به ليل السبت على محبيها. وارتدت غنى فستاناً رائعاً من تصميم نيكولا جبران، وزيّنته بمجوهرات من acefinejewelery التابع لزوجها جو عون. كما اعتمدت تسريحة شعر "الكعكة" الراقية.

وعلّقت غنى غندور على المنشور بالقول: "نعم الآن، وإلى الأبد".

وحضر حفل الزفاف الضخم، الّذي أقيم في "فندق صوفر الكبير"، مجموعة من النجوم اللبنانيين وأبرزهم الديفا هيفاء وهبي، النجمة سيرين عبدالنور والفنانة ألين لحود والنجوم رامي عياش وجو أشقر ونادر الأتات.