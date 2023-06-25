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ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)

فنّ
2023-06-25 | 12:53
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ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)
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ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)

انتشر فيديو على نطاق واسع في عالم مواقع التواصل خلال الساعات الفائتة يُظهر النجمين سيرين عبد النور ورامي عياش يقومان بديو غنائي على وقع أغنية "لو بصّ في عيني" لسيرين وذلك في حفل زفاف الفاشينيستا غنى غندور.

وفي الفيديو الّذي نشرته صفحة "Lebanese weddings" لحفلات الزفاف على إنستغرام، يظهر النجم رامي عياش على المسرح يُغني الأغنية المذكورة، ما أدّى إلى توجّه سيرين على المسرح لمشاركته الغناء ضمن أجواء مرحة.

ويُذكر أن غنى غندور وزوجها جو عون أقاما حفل زفاف ضخم في منطقة صوفر اللبنانية حضره العائلة ونخبة من الفنانين والنجوم والإعلاميين والأصدقاء، وذلك بعدما احتفلت بزواجها في قبرص منذ أيام قليلة.


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