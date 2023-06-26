هيفاء وهبي في زفاف غنى عندور.. تشع نجوميّة ولطافة وتواضعاً! (صور)

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
الديفا #هيفاء_وهبي تغزو الانترنت بفيديوهات لطيفة خلال تواجدها في حفل زفاف الفاشينيستا اللبنانيّة غنى غندور في بيروت✨️ إبتسامتها عالم تاني 🤍@HaifaWehbe #HaifaWehbe pic.twitter.com/ZeIKNjAZlj
— Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) June 25, 2023
الديفا #هيفاء_وهبي تغزو الانترنت بفيديوهات لطيفة خلال تواجدها في حفل زفاف الفاشينيستا اللبنانيّة غنى غندور في بيروت✨️ إبتسامتها عالم تاني 🤍@HaifaWehbe #HaifaWehbe pic.twitter.com/ZeIKNjAZlj