هيفاء وهبي في زفاف غنى عندور.. تشع نجوميّة ولطافة وتواضعاً! (صور)

هيفاء وهبي في زفاف غنى عندور.. تشع نجوميّة ولطافة وتواضعاً! (صور)

توجّهت جميع الأنظار في الساعات الماضية نحو النجمة هيفاء وهبي الّتي تواجدت في حفل زفاف صديقتها الفاشينيستا اللبنانيّة غنى غندور.

وفي التفاصيل، شاركت الديفا هيفاء وهبي متابعيها بمجموعة فيديوهات لطيفة عبر خاصيّة القصص القصيرة على إنستغرام أثناء تواجدها في الزفاف، فغزت الإنترنت بسبب إطلالتها الساحرة.

وفي حين أجمع المغرّدون على أن هيفاء وهبي تشع نجوميّة، لفت البعض إلى تواضع النجمة اللبنانيّة الّتي التقط معها الكثير من المدعوين الصور التذكاريّة.

بالمقابل، نشرت هيفاء صوراً جديدة من حفل زفاف غنى غندور عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت "السعادة تبدأ الآن... غنى وجو، أتمنى لكما حياةً مليئة بالحب والسعادة".