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"52 سنة من الحب"... إلتون جون يحيي آخر حفلة موسيقية له في المملكة المتحدة ضمن مهرجان غلاستونبري
فنّ
2023-06-26 | 06:37
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"52 سنة من الحب"... إلتون جون يحيي آخر حفلة موسيقية له في المملكة المتحدة ضمن مهرجان غلاستونبري
"52 سنة من الحب"... إلتون جون يحيي آخر حفلة موسيقية له في المملكة المتحدة ضمن مهرجان غلاستونبري
أمام جمهور لن ينساه "مطلقاً"، أحيا إلتون جون الأحد آخر حفلة موسيقية له في المملكة المتحدة ضمن جولته العالمية الوداعية، خلال مهرجان غلاستونبري الموسيقي الشهير في جنوب غرب إنكلترا.
وعلى وقع هتافات الحاضرين، وصل النجم البالغ 76 عاماً مرتدياً بزة فضية وواضعاً نظارات بزجاجتين حمراوين إلى المسرح، قبل أن يجلس أمام البيانو ويبدأ بعزف "بينبال ويزرد"، وهي أغنية أدّاها جون في فيلم "تومي" (1975).
ثم أدّى المغني البريطاني أغنية "ذي بيتش إز باك"، قبل أن يلقي كلمة قال فيها "هذه أمسية مميزة جداً ومؤثرة لي، إذ قد تكون هذه الحفلة الأخيرة لي في المملكة المتحدة، لذا يهمّني أن يكون أدائي جيداً".
بعدها، واصل جون حفلته مع تأدية أغنيات شهيرة له بينها "يور سونغ" و"كاندل إن ذي ويند" و"كروكودايل روك" و"أيم ستيل ستاندينغ".
وأهدى أغنية "دونت لِت ذي صن غو داون أون مي" لـ"صديقه" جورج مايكل الذي توفي في يوم عيد الميلاد سنة 2016، وكان ليبلغ الستين الأحد.
وخلال الحفلة التي امتدت على ساعتين، رافق إلتون جون كل من فرقة " لندن كميونيتي غوسبل كواير" وجايكب لاسك من فرقة "غايبرييلز"، فيما أدى المغنّي البريطاني برفقة ستيفن سانشيز أحد أغنيات الفنان الأميركي الشاب.
كذلك، أدى أغنية "تايني دانسر" إلى جانب براندن فلاورز من فرقة "ذي كيلرز"، وأغنية "دونت غو برايكينغ ماي هارت" مع رينا ساواياما.
وأنهى جون الحفلة بأغنية "روكت مان" التي أدّاها وهو يعزف على البيانو فيما أُطلقت تزامناً مفرقعات عدة.
وخلال هذة الحفلة التي أكّد جون أنه لن ينساها "مطلقاً"، شكر المغني البريطاني الحاضرين لارتدائهم ملابس تحتفي بـ"52 عاماً من الحب والوفاء".
وقال "لقد أمضيت أفضل اللحظات. لن أنساكم قط. أنتم في بالي وقلبي وروحي، كنتم مذهلين".
وكانت إطلالة إلتون جون الذي سيُنهي جولته العالمية الوداعية في حفلة مرتقبة في ستوكهولم بتاريخ الثامن من تموز، ينتظرها عشرات الآلاف من محبي مهرجان غلاستونبري على مسرح "بيراميد ستايدج".
وقال بن مونك مرتدياً لباساً مميزاً يحتفي بالمغني، لوكالة فرانس برس "وصلت عند السابعة صباحا في هذا اليوم المميز جداً في تاريخ غلاستونبري".
وقالت جوستين كلايتن التي عقدت قرانها على وقع أغنية "يور سونغ"، "لا أحد مثله! إنّ هذا الحدث مؤثر لنا ولعدد كبير من الأشخاص، فأغاني إلتون جون تحمل ذكريات لمختلف الأجيال التي أدّى المغني أمامها".
وكان جون أشار في حديث أدلى به في نهاية أيارالفائت لمحطة "بي بي سي" إلى أنها المرة الأولى تُطلب منه المشاركة في هذا المهرجان. وأضاف أنه يأتي "في الوقت المناسب. أؤمن بالقدر إذ هي أفضل طريقة لإنهاء المسيرة في إنكلترا".
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