فيفي عبده ترقص رغم بلوغها الـ 70 عاماً: "أنا ممكن أحسد نفسي"

فيفي عبده ترقص رغم بلوغها الـ 70 عاماً: "أنا ممكن أحسد نفسي"

تواصل النجمة المصريّة فيفي عبده نشاطاتها الفنيّة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحرص على نشر الأجواء الإيجابيّة في فيديوهات تظهر فيها وهي ترقص رغم بلوغها الـ 70 عاماً.

"كيف تستطيع فيفي عبده الرقص بهذا العمر؟"، إنّه السؤال الّذي طُرح على فيفي عبده، فأجابت "الله أكبر... عادي جداً! طبعاً أنا بخاف من الحسد، لأن الحسد دمّرني، وبقول للناس إرحموني شوية، أنا محبوبة جدًا الحمد لله، ولكن أنا ممكن أحسد نفسي لأن الحسد موجود".