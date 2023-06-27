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لجين عمران حاولت الإنتحار: "الله أعطاني فرصة جديدة للعيش"
فنّ
2023-06-27 | 04:32
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لجين عمران حاولت الإنتحار: "الله أعطاني فرصة جديدة للعيش"
لجين عمران حاولت الإنتحار: "الله أعطاني فرصة جديدة للعيش"
في تصريحٍ جريء منها، كشفت الإعلاميّة السعوديّة لجين عمران للمرّة الأولى أنّها حاولت الإنتحار عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا، لكن هذه الحادثة شكّلت نقطة تحوّل كبيرة في حياتها.
وأضافت لجين عمران "شعرتُ أن الله قد أعطاني فرصةً جديدةً للعيش، وكأنّه يقول لي: سأعيدك الى الحياة لكن عيشيها صح وهون كانت نقطة التحوّل الحقيقيّة بحياتي".
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لجين عمران
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