سيرين عبد النور تعود إلى عالم الغناء بـ "هزهزة"

سيرين عبد النور تعود إلى عالم الغناء بـ "هزهزة"

كشفت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور عن استعدادها للعودة إلى عالم الغناء من خلال أغنية جديدة ستبصر النور قريباً بعنوان "هزهزة".

وكشفت سيرين عبد النور في حديثٍ لبرنامج "ET بالعربي" ان الأغنية صيفيّة بامتياز ووصفتها بعبارة "كتير مهضومة".

وأعلنت سيرين أنّها ستصوّر أغنية "هزهزة" على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ايلي فهد.