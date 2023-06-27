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جوزيف عطية مفتول العضلات.. صور من داخل النادي الرياضي

فنّ
2023-06-27 | 05:08
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جوزيف عطية مفتول العضلات.. صور من داخل النادي الرياضي
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جوزيف عطية مفتول العضلات.. صور من داخل النادي الرياضي

جوزيف عطية مفتول العضلات.. صور من داخل النادي الرياضي

من يتابع النجم اللبناني جوزيف عطية، يلاحظ أن الأخير يواظب على ممارسة الرياضة يومياً، ويشجّع متابعيه على التمارين الرياضيّة من خلال القصص القصيرة الّتي ينشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستغرام.
 
وفي أحدث ظهورٍ له من داخل النادي الرياضي، فاجأ الفنان جوزيف عطية روّاد الانترنت باستعراض عضلاته في "ستوري" جديدة، وبدا مفتول العضلات ويحافظ على لياقته البدنيّة.
 

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جوزيف عطية

النادي الرياضي

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