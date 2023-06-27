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الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
فنّ
2023-06-27 | 08:44
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الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"
غيّب الموت الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد".
وولد الحمصي عام 1937 بمدينة طرابلس ببنان، وهو واحد من أكبر ممثلي الكوميديا في لبنان.
وتمكن الحمصي من ترك بصمته في ذاكرة المشاهد، وقد ظهر في البداية من خلال فرقة أبو سليم الطبل.
ومن أعماله المسرحية: "أسعد وعيلة أبو الريش" و"شاكوش ومنشار" و"أسعد على الهواء"... وغيرها.
ويشيّع جثمان الفنان أسعد غدا في طرابلس.
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