"اكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في العناية المركزة"... شاكيرا تتحدث عن خيانة بيكيه لها!

كشفت النجمة الكولومبية شاكيرا، في آخر مقابلة لها، عن كواليس خيانة لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه لها، وذلك بعد مرور أكثر من عام على انفصالهما.

وتحدثت شاكيرا، خلال مقابلة لها لمجلة People بنسختها الإسبانية، أنها علمت بخيانة بيكيه لها بعد فترة قصيرة من دخول والدها ويليام مبارك شديد، المستشفى إثر تعرضه لحادث مؤسف أدى على أثره مكوثه داخل العناية المركزة.

وقالت: "أصيب والدي بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لحادث، حدث كل شيء في وقت واحد. كان منزلي ينهار، واكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في وحدة العناية المركزة".

وأكدت شاكيرا أنها شعرت بأن الوضع صعب للغاية، خاصة مع مرض والدها، والإنسان الذي تحبه وأكثر شيء مهماً في حياتها غير متواجد معها وهي كانت في أشد الحاجة إليه.

وشرحت عن وضعها حينها بالقول: "لم أستطع التحدث معه، أو الذهاب إلى أعز أصدقائي للحصول على النصيحة التي كنت أحتاجها كثيرًا".

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