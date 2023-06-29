أعلن مدير أعمال نجمة موسيقى البوب الأميركية مادونا الأربعاء إصابتها بـ"عدوى بكتيرية حادة" استدعت إدخالها المستشفى وإيداعها وحدة العناية المركزة لبضعة أيام وإرجاء جولة حفلاتها التي كان من المقرر أن تستهلها في كندا في منتصف تموز المقبل.

وأوضح مدير الأعمال أوسيري في منشور عبر حسابه على إنستغرام أن صحة المغنية البالغة 64 عاماً "تتحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية"، مؤكداً أن "من المتوقع أن تُشفى تماماً"، لكنه لم يذكر ما إذا كانت لا تزال في المستشفى أم أنها تتابع العلاج في منزلها.

وبحسب وكالة فرانس برس، كتب أوسيري أن "مادونا أصيبت في 24 حزيران الجاري بعدوى بكتيرية حادة استلزمت مكوثها بضعة أيام في وحدة العناية المركّزة".

وأضاف "في الوقت الراهن، علينا أن نعلّق كل التزامتها ومنها جولة حفلاتها" التي كان من المقرر أن تكون أولاها في 15 تموز المقبل في مدينة فانكوفر الكندية، واعداً بالإعلان "قريباً" عن مواعيد جديدة لإطلالاتها في أميركا الشمالية وأوروبا.

وكان من المفترض أن تشمل الجولة العالمية التي بيعت تذاكر حفلاتها بالكامل تقريباً محطات في مدن أميركية عدة هي ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأت مسيرتها إلى النجومية لأكثر من أربعة عقود.

أما في أوروبا، فكان برنامج حفلات صاحبة أغنية "لايك إيه فيرجِن" وسواها يستمر إلى الخريف، ويشمل لندن وبرشلونة وباريس.