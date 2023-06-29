الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟

فنّ
2023-06-29 | 04:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟

دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟

قبل أيامٍ قليلة من تاريخ عيد ميلادها، تفاجأت ملكة جمال لبنان لعام 1995 دينا عازار بالإحتفال العفوي الّذي أقامته مجموعة من صديقاتها لها في هذه المناسبة.
 
ونشرت الإعلاميّة اللبنانيّة هيلدا خليفة مجموعة صورٍ لدينا عازار وهي تقطع قالب الحلوى إحتفالاً بعيد ميلادها، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور إنستغرام.
 
ويمكنكم أن تشاهدوا في الصور كيف أصبحت دينا عازار بعد مرور 28 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان.
 

آخر الأخبار

فنّ

دينا عازار

عيد ميلاد

هيلدا خليفة

LBCI التالي
بعد عرضها في واحد من أكبر معارض أمستردام... "المطرزة" لفيرمير في متحف اللوفر!
إرجاء جولة حفلات مادونا... أُصيبت بـ"عدوى بكتيرية حادة"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:43

كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)

LBCI
فنّ
2023-06-24

ريم السعيدي تحتفل بعيد ميلادها في دبي.. ورسالة خاصّة لزوجها وسام بريدي (صور)

LBCI
منوعات
2023-06-19

عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن

LBCI
فنّ
2023-06-15

عيد ميلاد ستيفاني صليبا.. قالب حلوى ضخم وقارب فاخر وإطلالة جريئة (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:35

"بينك" تتعرض لموقف غريب على المسرح... مُعجب ألقى رماد والدته المتوفية عليها! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:43

كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)

LBCI
فنّ
06:38

صورة لشيرين عبد الوهاب بدون مكياج.. والجمهور يتفاعل!

LBCI
فنّ
06:23

مريم نور تتعافى بعد وعكتها الصحيّة... هكذا أطلّت على جمهورها في فيديو جديد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-26

ميريام شومان، مديرة agenda Culturel لـ "عشرين 30": السياحة الثقافية موجودة دائمًا في لبنان والثقافة هي محور السياحة لأن السائح الذي يأتي إلى لبنان يريد أن يرى كيف نتكلم ونعيش وماذا نأكل بالإضافة إلى السياحة الفنية

LBCI
آخر الأخبار
03:25

الحلبي للـLBCI: أتمنى على مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان

LBCI
أخبار لبنان
13:28

استقبالا لموسم السياحة...حملة نظافة في محيط قلعة بعلبك

LBCI
اخبار البرامج
2023-06-28

"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:54

وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": فرنسا لم تتخلّ عن مبادرتها... وفرنجية "ليس مرشح طرف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

محاولة التمرد في روسيا انتهت... فماذا عن مصير مجموعة فاغنر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

بعد كل موسم حج يتم تغيير كسوة او غطاء الكعبة المشرفة... كيف يتم تصنيعها من الذهب الخالص والحرير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منتخب لبنان لكرة القدم يؤكد صدارة مجموعته بفوز ثالث على التوالي في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بتنظيم من السفيرة الأميركية... نادين لبكي تعرض تجربتها أمام طلاب السينما والإخراج من مختلف الجامعات

LBCI
أخبار دولية
13:39

في اول ايام عيد الاضحى... الحجاج شرعوا في رمي الجمرات بمنطقة منى قرب مكة المكرمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عيد الاضحى عند نقطة المصنع بركة من دون حركة ولا مفرَّ من الثغرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد قرابة العامين... ماذا جاء في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:53

"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!

LBCI
أخبار دولية
16:37

قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية

LBCI
منوعات
13:26

قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
11:49

ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟

LBCI
اخبار البرامج
15:20

"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!

LBCI
أخبار لبنان
14:52

وقفة احتجاجية في زوق مصبح

LBCI
أخبار دولية
04:00

العثور على أشلاء "يرجح أن تكون بشرية" في حطام الغواصة "تايتن"

LBCI
فنّ
05:17

أبو سليم يودّع صهره أسعد بحزن: "سلّم عالشباب يا عبدالله ولاحقينك"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More