دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟

دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟

قبل أيامٍ قليلة من تاريخ عيد ميلادها، تفاجأت ملكة جمال لبنان لعام 1995 دينا عازار بالإحتفال العفوي الّذي أقامته مجموعة من صديقاتها لها في هذه المناسبة.

ونشرت الإعلاميّة اللبنانيّة هيلدا خليفة مجموعة صورٍ لدينا عازار وهي تقطع قالب الحلوى إحتفالاً بعيد ميلادها، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور إنستغرام.

ويمكنكم أن تشاهدوا في الصور كيف أصبحت دينا عازار بعد مرور 28 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان.