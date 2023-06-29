بعد عرضها في واحد من أكبر معارض أمستردام... "المطرزة" لفيرمير في متحف اللوفر!

أعلن متحف اللوفر في باريس أنه ابتداء من الأربعاء، ستُعرض لوحة "The Lacemaker" أو "المطرّزة" للرسام الهولندي يوهانس فيرمير في فرع المتحف بمدينة لنس في شمال فرنسا لمدة عام.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن هذه اللوحة الشهيرة في أكبر متحف في العالم هي من بين 28 لوحة للفنان الهولندي عُرضت أخيراً في متحف "ريكزميوزيم" في أمستردام خلال معرض كبير سجّل معدلات ارتياد قياسية إذ استقطب 650 ألف زائر في حوالى أربعة أشهر.

وتُصنف "المطرّزة" التي أنجزها يوهانس فيرمير في مرحلة متقدمة من مسيرته، من أعماله الرئيسية إلى جانب لوحتي "ساقية الحليب" و"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي".

وهي أيضاً من أصغر لوحات فيرمير، وتمثل موضوعاً كان شائعاً في مدينة دلفت في غرب هولندا خلال مطلع الستينيات والسبعينيات من القرن السابع عشر، إذ تظهر امرأة شابة مشغولة بأعمالها اليومية.

ستُضم لوحة "المطرّزة" إلى "غاليري دو تان" في متحف اللوفر في لنس، حيث يُعرض 220 عملاً من متحف اللوفر في باريس بشكل دائم، من أصل حوالى ثلاثة آلاف عمل مقدّم على سبيل الإعارة لفترة عشر سنوات إلى المتحف الذي استقبل أكثر من 5 ملايين زائر منذ افتتاحه في عام 2012.