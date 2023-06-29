أبو سليم يودّع صهره أسعد بحزن: "سلّم عالشباب يا عبدالله ولاحقينك"

مريم نور تتعافى بعد وعكتها الصحيّة... هكذا أطلّت على جمهورها في فيديو جديد

مريم نور تتعافى بعد وعكتها الصحيّة... هكذا أطلّت على جمهورها في فيديو جديد

بعد عرضها في واحد من أكبر معارض أمستردام... "المطرزة" لفيرمير في متحف اللوفر!