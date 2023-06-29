مريم نور تتعافى بعد وعكتها الصحيّة... هكذا أطلّت على جمهورها في فيديو جديد

مريم نور تتعافى بعد وعكتها الصحيّة... هكذا أطلّت على جمهورها في فيديو جديد

نالت مريم نور في الأسابيع الفائتة استعطاف الجمهور بعدما تعرّضت لوعكة صحيّة، وظهرت آنذاك في فيديو بوجهٍ شاحب وهي تطمئن محبّيها عليها.

ويبدو أن مريم نور قد تعافت تماماً من مرحلة المرض، فأطلّت على جمهورها في فيديو جديد برفقة فتاة تغنّي باللغة الأرمنيّة.