كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)

كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)

تحتفل النجمة الذهبيّة نوال الزغبي بمناسبة عيد ميلادها الّذي يصادف اليوم الواقع في 29 حزيران.

وغصّت مواقع التواصل الإجتماعي بالمعايدات الّتي تتمنّى للفنانة اللبنانيّة نوال الزغبي العمر المديد، فكيف عايدت تيا ديب والدتها في هذه المناسبة؟

ونشرت الشابة تيا ديب صورتها مع والدتها عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام مع عبارة "عيد ميلاد سعيد يا غرامي، أعشقك".

بدورها، أعادت نوال الوغبي نشر الستوري عبر حسابها، وردّت على ابنتها تيا بالقول "أنتِ حبّي".