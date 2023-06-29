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"بينك" تتعرض لموقف غريب على المسرح... مُعجب ألقى رماد والدته المتوفية عليها! (فيديو)
فنّ
2023-06-29 | 07:35
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"بينك" تتعرض لموقف غريب على المسرح... مُعجب ألقى رماد والدته المتوفية عليها! (فيديو)
تعرّضت النجمة الأميركية "بينك" لموقف غريب على المسرح خلال الحفل الموسيقي الصاخب في British Summer Time festival in London في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم إلقاء عليها رماد جثة محترقة.
وفي التفاصيل، ألقى أحد الحاضرين من الجمهور كيساً مغلقًا يحتوي على رماد والدته على المسرح، ما أدى إلى توقف النجمة عن الغناء خلال أدائها لأغنية "Just Like A Pill" في حديقة "هايد بارك" في لندن.
وبدورها، سألت النجمة، 43 عاما، الشخص الّذي قام بإلقاء الرماد التالي: "هل هذه والدتك؟" وهي تحمل كيسًا بلاستيكيًا يحمل رفات الجثة المحترقة في مقطع فيديو نُشر على منصة تويتر يوم الاثنين.
وبتعبير صادم على وجهها، اعترفت بينك قائلةً: "لا أعرف كيف أشعر حيال هذا"، قبل أن ترتعش على قدميها وتضع الرماد على حافة المسرح.
وأظهر مقطع الفيديو أيضاً نجمة البوب وهي تحاول إزالة الرماد عن يديها خلف مكبر صوت قبل الاستمرار في الغناء.
مصدر
آخر الأخبار
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