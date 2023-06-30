إبنة زين العمر الحسناء تخطف الأنظار بجمالها (صورة)

إبنة زين العمر الحسناء تخطف الأنظار بجمالها (صورة)

شارك الفنان اللبناني زين العمر متابعيه بصورةٍ جديدة ظهر فيها وهو يحمل ابنته ريتا احتفالاً بنجاحها.

وغرّد زين العمر قائلاً "الى ابنتي وأميرتي الوحيدة، ألف مبروك نجاحك: أبداً ولا مرّة الكلام قادر يرسم كل الفكرة، بقلبي إنتي الغرام اليوم وبكرا وبعد بكرا، يمكن غيمة خريف تعتّم مرّة الرصيف، لكن شمس الحب قادرة بالقلب تزرع ورد وعطر، وتزّهر ألف ألف صحرا".

وسرعان ما تحوّلت ريتا حدشيتي ابنة زين العمر الى حديث روّاد الانترنت بعدما خطفت الأنظار بجمالها.