إبنة زين العمر الحسناء تخطف الأنظار بجمالها (صورة)

الى إبنتي وأميرتي الوحيدة الف مبروك نجاحك :
أبداً ولا مرّة الكلام
قادر يرسم كل الفكرة
بقلبي إنتي الغرام
اليوم وبكره وبعد بكره
يمكن غيمة خريف
تعتّم مرّة الرصيف
لكن شمس الحب
قادره بالقلب تزرع ورد وعطر
وتزّهر ألف ….. ألف صحرا …..
Congrats my… pic.twitter.com/oLxFSGIqYk
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) June 29, 2023
الى إبنتي وأميرتي الوحيدة الف مبروك نجاحك :
أبداً ولا مرّة الكلام
قادر يرسم كل الفكرة
بقلبي إنتي الغرام
اليوم وبكره وبعد بكره
يمكن غيمة خريف
تعتّم مرّة الرصيف
لكن شمس الحب
قادره بالقلب تزرع ورد وعطر
وتزّهر ألف ….. ألف صحرا …..
Congrats my… pic.twitter.com/oLxFSGIqYk