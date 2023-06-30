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ممثل متهم بجرم تنزيل مئات صور استغلال أطفال وتبادلها عبر إنستغرام!

فنّ
2023-06-30 | 13:58
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ممثل متهم بجرم تنزيل مئات صور استغلال أطفال وتبادلها عبر إنستغرام!
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ممثل متهم بجرم تنزيل مئات صور استغلال أطفال وتبادلها عبر إنستغرام!

ممثل متهم بجرم تنزيل مئات صور استغلال أطفال وتبادلها عبر إنستغرام!

نجا الممثل الذي ظهر كممثل إضافي في فيلم Netflix's Bridgerton والحرب العالمية الأولى عام 1917 من السجن بعد أن قام بتنزيل المئات من صور إساءة معاملة واستغلال الأطفال لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات وقام بتبادلها على تطبيق إنستغرام.

وشوهد الممثل Kieren Curran كيرين كوران، 23 عامًا ، وهو يرتجف حيث حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين في محكمة Harrow Crown يوم الخميس،وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم القبض عليه بعد أن داهمت الشرطة منزله في 16 شباط  2021 ، بناءً على معلومات استخبارية حول حساب على إنستغرام يحتوي على صور غير لائقة للأطفال.
وتألق كوران ، من إيلينج ، غرب لندن ، كرجل يرتدي ملابس أنيقة إضافية في بريدجيرتون وكجندي في مشهد معركة مبدع من فيلم سام مينديز الحائز على جائزة أوسكار وبافتا الحائز على جائزة بافتا عام 1917.

ولديه أيضًا اعتمادات مسرحية لكلية لندن للموسيقى وكمساعد مخرج في سلسلة أمازون برايم القادمة الأحمر والأبيض والأزرق الملكي.
 

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