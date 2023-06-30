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"متنمر جنسي"... ما هي آخر مستجدات محاكمة كيفن سبياسي؟
فنّ
2023-06-30 | 15:57
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"متنمر جنسي"... ما هي آخر مستجدات محاكمة كيفن سبياسي؟
"متنمر جنسي"... ما هي آخر مستجدات محاكمة كيفن سبياسي؟
وُصف الممثل الهوليوودي كيفين سبيسي الحائز جائزتي أوسكار، الجمعة بأنه "متنمر جنسي"، مع استمرار محاكمته في لندن في إطار سلسلة تهم موجهة إليه بارتكاب جرائم جنسية.
وقالت المحامية كريستين أغنيو أمام هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، مستخدمة الاسم الكامل للنجم الأميركي "كيفن سبياسي فاولر ممثل؛ كثيرون منكم يعرفون ذلك أصلاً".
وأضافت "إنه ممثل مشهور للغاية وفاز بعدد من الجوائز. وهو أيضاً، وفق ادعاء النيابة العامة، رجل يعتدي جنسياً على رجال آخرين".
ولفتت أغنيو إلى أن سبايسي، الحائز جائزة الأوسكار مرتين عن أدائه في فيلمي "أميريكن بيوتي" و"ذي يوجوال ساسبكتس"، لم يحترم الحدود الشخصية للأفراد.
وزعمت المحامية في كلمة أدلت بها في افتتاح الجلسة الجمعة أن سبايسي "رجل يتلذّذ في جعل الآخرين يشعرون بالعجز وعدم الارتياح، إنه متنمر جنسي".
وتابعت قائلة "طريقته المفضلة في الاعتداء كانت على ما يبدو تتمثل في الإمساك بقوة بالمناطق الحساسة لدى رجال آخرين. في إحدى المرات، ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك".
وينفي سبايسي البالغ 63 عاماً، ثلاث تهم تتعلق بالاعتداء غير اللائق، وسبع تهم بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بدفع شخص للانخراط في نشاط جنسي من دون موافقته.
كما يدفع ببراءته في تهمة أخرى تتمثل في دفع شخص إلى الانخراط في نشاط جنسي يتضمن إيلاجاً من دون موافقته.
هذه الجرائم المفترضة ضد أربعة رجال يُمنع الكشف عن هويتهم بموجب القانون الإنكليزي، حدثت بين عامي 2001 و2013.
وقالت أغنيو إن سبايسي نفى بعض المزاعم ووصفها بأنها "مختلقة بالكامل"، بينما أشار إلى أن بعض الاتهامات الأخرى ترتبط بعلاقات حصلت بالتراضي.
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