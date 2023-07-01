إليسا تطرح "بتمايل على الـ Beat" بعد تأجيلات عدّة... عودة قوية لملكة الإحساس!

إليسا تطرح "بتمايل على الـ Beat" بعد تأجيلات عدّة... عودة قوية لملكة الإحساس!

طرحت النجمة اللبنانيّة إليسا جديدها بعنوان "بتمايل على الـ Beat" من ألبومها المُنتظر بعد تأجيلات عدّة، وذلك عبر منصّات التواصل الإجتماعي والمتاجر الموسيقيّة الرقميّة.

وتحمل الأغنية الجديدة توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزّع الموسيقي أمين نبيل، أمّا الفيديو كليب فجاء ضمن أجواء استعراضيّة راقصة تحت إدارة المخرجة أنجي جمال.

ونجحت الفنانة اليسا بتصدّر قائمة الترند ضمن "الهاشتاغات" الأكثر تداولاً على تويتر في العديد من الدول العربيّة، وأجمع روّاد الانترنت أن هذه الأغنية تشكّل عودة قوية لملكة الإحساس.