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زواج نجم "أراب آيدول" يعقوب شاهين.. وديانا كرزون تنشر صورة العروس
فنّ
2023-07-01 | 06:45
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زواج نجم "أراب آيدول" يعقوب شاهين.. وديانا كرزون تنشر صورة العروس
زواج نجم "أراب آيدول" يعقوب شاهين.. وديانا كرزون تنشر صورة العروس
دخل الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين القفص الذهبي، وهنّأ روّاد الانترنت نجم "أراب آيدول" بهذه المناسبة السعيدة.
بدورها، نشرت الفنانة الأردنيّة ديانا كرزون صورة من حفل زفاف زميلها يعقوب شاهين برفقة العروس، وعلّقت بالقول "ألف مبروك للفنان الفلسطيني الراقي يعقوب شاهين، الله يهنيكم ويسعدكم يا رب".
وردّ يعقوب شاهين على ديانا كرزون قائلاً "ديانا العزيزة، شكراً من القلب كلك ذوق فنانتنا".
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زواج
يعقوب شاهين
ديانا كرزون
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