عن 89 عاماً... وفاة الممثل الحائز جائزة أوسكار آلن أركِن

توفي الممثل الأميركي آلن أركِن، الحائز جائزة الأوسكار عن دوره كجدّ في فيلم "ليتل مِس سانشاين"، عن عمر يناهز 89 عاماً.

وذكّر أبناء الممثل آدم وماثيو وأنتوني بأن والدهم الذي درجَ على تولّي أدوار مساعِدة في الأعمال السينمائية الأميركية، وبرز بمهاراته الارتجالية "كان شديد البراعة وفناناً موهوباً جداً". وأضافوا "سنفتقده كثيرا".

وجسّد أركِن طوال مسيرته الفنية الممتدة 70 عاماً عدداً من الشخصيات التي تبطّن سخريتها بجدية ظاهرة. ومن أكثر الأدوار التي اشتهر بها الجد العدائي ذو اللغة المنمقة في فيلم "ليتل مِس سانشاين" الذي حصل عنه على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 2007، بحسب وكالة فرانس برس.



كذلك لمعَ في دور المنتج الهوليوودي الفظ القادر على إنتاج فيلم مزيف لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في فيلم "آرغو" لِبِن أفليك، وحصل على ترشيح عنه لجائزة الأوسكار.

ولم يكتف أركِن بالسينما، بل كان أيضاً ممثلاً تلفزيونياً ومسرحياً، وشارك في عمل مقتبس من رواية "كاتش 22" لمايك نيكولز، وفي "إدوارد سيزورهاندس" لتيم بيرتون و "غاتاكا".

في السنوات الأخيرة، تم ترشيح الممثل أيضًا للعديد من جوائز إيمي المعادِلة تلفزيونياً لجوائز الأوسكار، عن أدائه في مسلسل "ذي كومينسكي ميثود" من نتفليكس، حيث جسّد دور صديق مايكل دوغلاس ووكيل أعماله.