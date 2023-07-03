بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!

بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!

حالة من الغضب انتابت الناشطين على منصّات التواصل الإجتماعي، بعد تداول مقتطفات من حوار تلفزيوني يبكي خلاله الطفل هادي المقداد، صاحب شخصيّة الطفل ابراهيم في مسلسل "الثمن"، بسبب سؤاله عن غياب والدته مباشرةً على الهواء.

وفي التفاصيل، انهار الطفل هادي مقداد بالبكاء بسبب إصرار المذيع على طرح أسئلة تتعلّق بوالدته وتخلّيها عنه منذ 3 سنوات، ما أغضب المتابعين وألقوا اللوم على الوسائل الإعلاميّة التي لم تراعِ مشاعر الطفل، بخاصةٍ أن هادي ظهر في مقابلةٍ ثانية وسُئل عن الموضوع عينه أيضاً.