ابنة شقيق ناصيف زيتون حديث الجمهور.. شاهدوا ردّ فعلها لدى رؤية عمّها على المسرح (فيديو)

تحوّلت ابنة شقيق الفنان ناصيف زيتون إلى حديث الجمهور والصحافة في الساعات الماضية، وذلك تزامناً مع حفل ناصيف الغنائي الّذي أحياه في لبنان.

وتواجدت الطفلة كايلا بين الحضور وتابعت حفل عمّها الفنان ناصيف زيتون في العاصمة اللبنانيّة بيروت، ورصدت عدسات الكاميرات ردّ فعلها اللطيف لدى رؤية عمّها على المسرح.