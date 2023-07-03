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كاظم الساهر من مطار بيروت: لبنان ملتقى الأحباب وجديدي قريباً.. وكيف ردّ على بيان وزارة السياحة؟
فنّ
2023-07-03 | 05:35
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كاظم الساهر من مطار بيروت: لبنان ملتقى الأحباب وجديدي قريباً.. وكيف ردّ على بيان وزارة السياحة؟
كاظم الساهر من مطار بيروت: لبنان ملتقى الأحباب وجديدي قريباً.. وكيف ردّ على بيان وزارة السياحة؟
قبل حفله المُنتظر في "فوروم دو بيروت" بلبنان، وصل القيصر كاظم الساهر الى صالة الشرف في مطار بيروت برفقة ابنه عمر، وكان متعهد الحفلات ميشال حايك بانتظاره لاستقباله.
وفي لقاء حصري مع موقع "بيروتكم"، تحدّث الفنان كاظم الساهر عن أهميّة المهرجانات في بيروت، فقال "تربطنا علاقة قويّة بلبنان، ويمكن وصفها بالمحبّة والصداقة والأخوّة. لبنان بلد جميل، وقدّمنا فيه مهرجانات أكثر من رائعة بحضور جمهور رائع. أنا أعتبر لبنان ملتقى الأحباب وأشعر أن كلّ الوطن العربي موجود هنا".
وردّ كاظم الساهر على بيان وزارة السياحة بأن السيّاح العراقيين يتصدّرون المرتبة الأولى بين جنسيات الوافدين الى لبنان، فصرّح "العراقيون هم أهلي وأحباب". كما تحدّث عن سعادته بتعاونه المستمرّ منذ سنوات طويلة مع متعهد الحفلات ميشال حايك.
وبعد سؤاله عن جديده الغنائي، أجاب قيصر الغناء مُعلناً عن إصدار جديد في الأيام القادمة، وتابع: "الألبوم أصبح جاهزاً ولكننا ندرس طريقة طرحه عبر الانترنت".
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