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الفيلم الخامس من سلسلة "إنديانا جونز" ينتزع صدارة شباك التذاكر!

فنّ
2023-07-03 | 09:48
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الفيلم الخامس من سلسلة &quot;إنديانا جونز&quot; ينتزع صدارة شباك التذاكر!
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الفيلم الخامس من سلسلة "إنديانا جونز" ينتزع صدارة شباك التذاكر!

الفيلم الخامس من سلسلة "إنديانا جونز" ينتزع صدارة شباك التذاكر!

 حقق الفيلم الخامس من سلسلة "إنديانا جونز" الشهيرة انطلاقة قوية في دور السينما التي بدأ عرضه فيها، إذ انتزع صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية بفارق كبير عن أقرب منافسيه بحسب الأرقام الأولية الصادرة الأحد.

وحصد "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) إيرادات قدرُها 60 مليون دولار في كندا والولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع، على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويأتي الفيلم بعد 15 عاماً على الجزء الرابع من السلسلة، ويجسّد فيه النجم الأميركي هاريسون فورد مجدداً دور عالِم الآثار الشهير، ويُتوقع أن يكون هذا الشريط العائلي أحد أقوى أفلام السنة على المستوى التجاري.

وتولّى الإخراج جيمس مانغولد خلفاً لستيفن سبيلبرغ الذي كانت الأجزاء الأربعة السابقة منذ 1981 من توقيعه. وسبق لشركة "ديزني" التي اشترت حقوق هذه السلسلة وكذلك حقوق "ستار وورز" من خلال استحواذها العام 2012 على "لوكاس فيلم"، أن أعلنت أن هذا الفيلم سيكون الأخير لهاريسون فورد في هذا الدور الذي طبع إلى حد كبير مسيرته الطويلة.

وفي العمل الجديد، تؤدي الممثلة فيبي وولر بريدج التي برزت في مسلسل "فليباغ" دور ابنة إنديانا جونز بالمعمودية.

وتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب شباك التذاكر فيلم "سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse")، إذ بلغت إيرادات أحدث أجزاء سلسلة "الرجل العنكبوت" في الأسبوع الخامس لعرضه 11,5 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس)، وأُسنِد دور "الرجل العنكبوت" فيه إلى وجه جديد هو مايلز مورالِس.

وحلّ ثالثاً فيلم الرسوم المتحركة "إيليمنتل"("Elemental") جامعاً إيرادات قدرها 11,3 مليون دولار. ويقوم هذا العمل من شركة "بيكسار" التابعة لـ"ديزني" على قصة خيالية تتناول في خلفيتها مسألة الهجرة.

واحتفظ فيلم "نو هارد فيلينغز" (No Hard Feelings) من إنتاج استوديوهات "سوني" ومن بطولة الممثلة جنيفر لورنس بالمركز الرابع بمداخيل بلغت 7,5 ملايين دولار.

وبقي فيلم "ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس" (Transformers: Rise of the Beasts") خامسَ الترتيب، مسجلاً سبعة ملايين دولار.
 

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