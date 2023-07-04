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عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

فنّ
2023-07-04 | 01:15
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عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق
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عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

توفي الفنان المصري علاء عبد الخالق، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا.

ونشر حسام حسني خبر وفاة الراحل عبر صفحته على فيسبوك، قائلاً: "علاء عبد الخالق في ذمة الله ادعوا له بالرحمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان علاء عبد الخالق قد غاب عن الساحة الفنية لفترة طويلة منذ عام 2002، وكان آخر ظهور له في حفل زفاف ابنته، حيث احتفل مع أصدقائه من نجوم التسعينات. 
 
 

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